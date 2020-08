Manchester City-Lione, Dembélé: “Dobbiamo crederci. Vi svelo cosa mi ha detto Garcia prima del match” (Di sabato 15 agosto 2020) La grande impresa del Lione.L'Estadio José Alvalade ha ospitato questa sera la sfida tra il Manchester City e il Lione, che si sono affrontati in occasione dei quarti di finale della Champions League: a vincere sono stati i francesi, che si sono imposti con il risultato di 3 a 1 grazie alla doppietta di Dembélé e il gol di Cornet conquistando l'ultimo posto disponibile per le semifinali ed eliminando gli uomini di Pep Guardiola.Al termine del match l'attaccante del club francese, autore di due gol, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua gioia per la vittoria ottenuta:"Dobbiamo crederci, siamo felici di andare avanti. Ci sono delle grandi squadre, come il City. Noi abbiamo ... Leggi su mediagol

