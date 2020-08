Manchester City-Lione 1-3: secondo gol di Dembelè e Guardiola eliminato (VIDEO) (Di sabato 15 agosto 2020) Moussa Dembelè ha siglato una fondamentale doppietta, nel corso del match fra Manchester City e Lione, valido per i quarti di finale della Champions League 2019/2020. Il club francese ha giovato della prestazione superlativa dell’attaccante menzionato, da subentrato: tocco sotto preciso ed Ederson battuto, all’87’, per il 3-1 francese. Di seguito il VIDEO della rete. Leggi su sportface

Eurosport_IT : BAYERN DA SBALLO! Barcellona spazzato via, i tedeschi volano in semifinale dove troveranno una tra Manchester City… - DjMaRiiO : No me fio del Manchester City. - SkySport : Man City-Lione 0-1 all'intervallo Gli aggiornamenti in tempo reale - ppartnivek : RT @jennilton: QUE PENA MANCHESTER CITY ?????????????????????????????????????????????????????? - GG_Giuffrida : Dispiace per il #ManCity di #Guardiola... Ma la #ChampionsLeague è fatta di dettagli: i contropiedi subiti, e sopra… -