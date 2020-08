Manchester City, Guardiola: “Garcia e Cancelo meritano una possibilità” (Di sabato 15 agosto 2020) A pochi minuti dalla sfida tra Manchester City e Lione, il tecnico del club inglese, Pep Guardiola ha rilasciato alcune battute ai microfoni della Uefa.LE PAROLE DI Guardiolacaption id="attachment 985925" align="alignnone" width="1024" Guardiola (getty images)/captionEcco le parole di Guardiola alla Uefa riportate da Sky Sport: "Nel match di stasera avranno una possibilità Cancelo e Garcia. Eric può giocare in partite di questo livello, Joao è aggressivo e merita una nuova chance". Manchester City, Guardiola: “Garcia e Cancelo meritano una possibilità” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

