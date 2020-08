Maltempo Piemonte, violento downburst con venti di oltre 80km/h a Pozzolo Formigaro: alberi abbattuti e tetti scoperchiati, bagnanti bloccati dai torrenti ingrossati [FOTO e VIDEO] (Di sabato 15 agosto 2020) Violenti temporali pomeridiani stanno colpendo il Piemonte, in particolare il Torinese e l’Alessandrino. A Torino, dove insistono al momento i temporali, si registrano 11mm di pioggia, mentre a Pozzolo Formigaro (Alessandria) si registrano 21mm. Pozzolo Formigaro è stata colpita anche da un violento downburst con raffiche che hanno superato gli 80km/h. Gli effetti sono alberi sradicati, cartelli divelti e tetti parzialmente scoperchiati (vedi FOTO dela gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo). A metà pomeriggio, un improvviso e violento acquazzone con grandine ha colpito la Val Borbera, ingrossando i ... Leggi su meteoweb.eu

