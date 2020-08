Maksimovic, ecco perchè il difensore può finire sul mercato (Di sabato 15 agosto 2020) Maksimovic, ecco perchè il difensore chiede la cessione Il rinnovo del contratto sembrava cosa già fatta e, invece, Nikola Maksimovic potrebbe finire sul mercato. Stando … L'articolo Maksimovic, ecco perchè il difensore può finire sul mercato proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : Maksimovic, ecco perchè il difensore può finire sul mercato - infoitsport : Maksimovic, ecco cosa si nasconde dietro la voce cessione: spunta un ''malumore'' - infoitsport : Calciomercato Napoli, Milan e Roma su Maksimovic: ecco il prezzo - _SiGonfiaLaRete : Calciomercato Napoli, dalla Rai: “Allan e Maksimovic: ecco le cifre offerte dall’Everton” ?? - news24_napoli : Maksimovic, ecco cosa si nasconde dietro la cessione: spunta un… -

Ultime Notizie dalla rete : Maksimovic ecco

Dentro o fuori per Koulibaly. Ramadani ha fatto sapere che il Manchester City non intende arrivare ai 90 milioni che chiede De Laurentiis e che è pronto a chiudere qui la trattativa. Insomma, Ferragos ...Poco più di anno fa, durante la sessione estiva di calciomercato, il Napoli poteva dirsi soddisfatto per quanto fatto in difesa. Ceduto Raul Albiol al Villarreal - per sua volontà -, il club azzurro l ...