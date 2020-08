Mai Raramente A Volte Sempre – Dal 13 Agosto Al Cinema (Di sabato 15 agosto 2020) Scritto e diretto da Eliza Hittman, il film è un ritratto intimo di due ragazze adolescenti della Pennsylvania. Per una gravidanza indesiderata e la mancanza di strutture di supporto adeguate nella loro cittadina, Autumn (Sidney Flanigan) e sua cugina Skylar (Talia Ryder) partono per New York in un intenso viaggio di amicizia, coraggio e compassione. Titolo originale: Never Rarely Sometimes Always. Regia di Eliza Hittman. con Sidney Flanigan, Talia Ryder, Ryan Eggold, Théodore Pellerin, Sharon Van Etten. Genere Drammatico. L'articolo Mai Raramente A Volte Sempre – Dal 13 Agosto Al Cinema proviene da Quotidianpost. Leggi su quotidianpost

