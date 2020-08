"Ma si puo?". Di Maio, la foto ufficiale alla Farnesina è un disastro. Roba "alla Toninelli", il dettaglio che lo ridicolizza | Guarda (Di sabato 15 agosto 2020) C'è una foto che gira in rete di Luigi Di Maio: una foto ufficiale, scattata nel suo studio alla Farnesina, che lo vede seduto in poltrona, più assorto che concentrato. E quello scatto sta attirando risate di scherno e commenti caustici all'indirizzo del ministro degli Esteri grillino. Una figura alla Danilo Toninelli, o quasi. "Ora con tutta la buona volontà - si chiede un utente di Twitter -. Ma si può far passare una foto del genere sul sito istituzionale del ministero?". E i commenti sono ancora più crudeli (ed esilaranti): "Ecco qual'è il problema del ministro degli Ester! Il mappamondo ... Leggi su liberoquotidiano

CarloCalenda : L’unica strada per il benessere è: investimenti-competenze-occupazione-reddito. In quest’ordine. Si può fare. Nel ‘… - La7tv : #inonda #Bonus600euro, #Sgarbi: 'Parlamento di deficienti, governo di inetti. Fico? Un ignorante, non può fare il p… - comedian72 : @CarloCalenda Parlano di Di Maio ma anche @matteoricci può al massimo fare il #pr da discoteca visto che quando lo… - mikopa1963 : RT @CarloCalenda: L’unica strada per il benessere è: investimenti-competenze-occupazione-reddito. In quest’ordine. Si può fare. Nel ‘16 e ‘… - azione_vercelli : RT @CarloCalenda: L’unica strada per il benessere è: investimenti-competenze-occupazione-reddito. In quest’ordine. Si può fare. Nel ‘16 e ‘… -