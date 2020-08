"Ma non vi sentite presi per il c***?". La Iena Bizzarri sbrana Di Maio: "Alleati col partito di Bibbiano", la fine del M5s | Guarda (Di sabato 15 agosto 2020) "Ma non vi sentite presi per il c***o?". Luca Bizzarri, su Twitter, espone papale papale la domanda che molti elettori del Movimento 5 Stelle si saranno fatti nelle ultime ore. Il voto sulla piattaforma Rousseau per pochi intimi, in pIena linea con le direttive di Luigi Di Maio e Beppe Grillo, di fatto cancella il Movimento delle origini fondato da Gianroberto Casaleggio e due pilastri grillini, il limite di 2 mandati e il divieto di fare alleanze con gli altri partiti. Molti parlano di perdita della verginità, altri semplicemente di fine del Movimento. "Ma quelli di voi (ci sono) che hanno creduto, si sono spesi e hanno subito lo scherno di quelli come me - domanda Bizzarri, ex conduttore delle Iene -, che hanno ... Leggi su liberoquotidiano

