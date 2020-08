M5S, Dessì furibondo: «Il voto su Raggi e Pd è la porcata di ferragosto». E attacca a Casaleggio (Di sabato 15 agosto 2020) «Il voto su Rousseau? Non ho partecipato. Si è trattato di una votazione istituita in totale spregio di qualunque regola democratica, di confronto, di condivisione. In spregio dello statuto, che prevede una linea politica fatta dal capo politico, sentiti i capigruppo, che a loro volta dovrebbero sentire i gruppi di riferimento». Interpellato dall’Adnkronos, non usa mezzi termini Emanuele Dessì, senatore del M5S e “luogotenente” di Paola Taverna a Palazzo Madama. L’esponente pentastellato commenta l’esito del voto che ha dato il via libera all’abolizione della regola dei due mandati per i consiglieri comunali e alle alleanze con i partiti sui territori. Dessì: «Crimi è solo formalmente un capo» «Ci siamo trovati in piena settimana di ferragosto, ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : M5S, Dessì furibondo: «Il voto su Raggi e Pd è la porcata di ferragosto». E attacca a Casaleggio - VELOSPORT1960 : Interpellato dall'Adnkronos, non usa mezzi termini il senatore M5S:'Casaleggio per me non esiste' - infoitinterno : M5S | in nemmeno 50mila scelgono le alleanze elettorali ed il mandato zero Il sen Dessì | “Porcata di Ferragosto” - italiaserait : M5S, in nemmeno 50mila scelgono le alleanze elettorali ed il mandato zero. Il sen. Dessì: “Porcata di Ferragosto” - simosimotw : Emanuele Dessì: il candidato M5S spiega la vicenda della casa popolare -