Lo squalo: una biologa marina commenta le scene sugli attacchi degli squali nei film (VIDEO) (Di sabato 15 agosto 2020) Una simpatica biologa marina, Melissa Christina Marquez parla de Lo squalo di Steven Spielberg e delle scene di attacchi agli squali nei film in un VIDEO: quanto sono realistiche? La giovane biologa marina Melissa Cristina Márquez, ha voluto analizzare passo passo le scene di attacchi di squali tratte dai film come Lo squalo, per spiegare anche ai "non addetti ai lavori" quanto ci sia di vero e quanto possano essere stati mal interpretati questi predatori ancora oggi misteriosi. Nel VIDEO che potete vedere qui sopra, Melissa Cristina Márquez si è (letteralmente) tuffata a difesa ... Leggi su movieplayer

L’Australia si conferma una meta a rischio per gli attacchi di squali sugli uomini. È vero, i più non sono letali, ma anche oggi, poco prima delle 14.00, ora australiana, una donna di 35 anni che stav ...

