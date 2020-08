Lo sfogo dell'infermiere: 'Andatevene in vacanza, tanto poi gli str** bardati che vi curano siamo noi' (Di sabato 15 agosto 2020) Marco Bellafiore è un infermiere di Roma che è diventato virale su internet per un post che lui definisce 'polemico' e che esprime tutta la rabbia di una categoria, quella degli operatori sanitari, ... Leggi su globalist

Corriere : Lo sfogo dell’infermiere romano: «Non ditemi che non c'è Covid... Voi a ballare, noi nella tuta a 30°» - chetempochefa : «Andate a ballare dicendo “non ce n’è Covid”, intanto con una tuta a 30 gradi ci stiamo noi, non voi. Tanto che ve… - repubblica : Coronavirus, lo sfogo dell'infermiere romano: 'Noi bardati con 30 gradi e voi a dire che non c'è Covid' - snake_miki : RT @eziomauro: Coronavirus, lo sfogo dell'infermiere romano: 'Noi bardati con 30 gradi e voi a dire che non c'è Co… - FramanciMancini : RT @Corriere: Lo sfogo dell’infermiere romano: «Non ditemi che non c'è Covid... Voi a ballare, noi nella tuta a 30°» -