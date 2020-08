LIVE – Giro di Lombardia 2020, tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di sabato 15 agosto 2020) La DIRETTA scritta del Giro di Lombardia 2020, che passa da essere “Classica delle Foglie Morte” a “Classica di Ferragosto” ma non perde tutto il suo fascino promettendo grandissimo spettacolo e lotta tra i big. Lungo i 231 km da Bergamo a Como i vari Evenepoel, Nibali, Bennett, Fuglsang, Carapaz e Van der Poel sono attesi a darsi battaglia soprattutto nel durissimo finale con Ghisallo, Muro di Sormano, Civiglio e San Fermo della Battaglia. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza. Segui il LIVE su Sportface.it a partire dalle 12:25 COME VEDERE LA CORSA IN TV E STREAMING I FAVORITI PERCORSO E ALTIMETRIA AGGIORNA LA DIRETTA Leggi su sportface

Milano, 15 agosto 2020 - Tutto pronto: oggi, giorno di Ferragosto, si tiene il Giro di Lombardia. Si tratta dell'edizione 2020, che trova nel calendario, ri-programmato dopo l'emergenza sanitaria lega ...

