LIVE- Giro di Lombardia 2020, orribile caduta di Remco Evenepoel: paura per il belga (DIRETTA) (Di sabato 15 agosto 2020) Momenti di terrore al Giro di Lombardia 2020, dove Remco Evenepoel è caduto rovinosamente durante la discesa dal Muro di Sormano. Il ventenne belga della Quick Step era nel gruppo di testa ma ha impattato il muretto a bordo strada volando letteralmente fuori strada per un numero non specificato di metri. Non si hanno ancora notizie certe sulle condizioni di Evenepoel, le immagini lasciano solo tanta paura. Aggiornamento ore 17:08 – Gli inviati Rai Sport riportano che Evenepoel non ha mai perso coscienza ed è vigile, in corso le operazioni per il suo recupero e il trasporto in ospedale Le immagini del punto della caduta #IlLombardia – We think this is ... Leggi su sportface

