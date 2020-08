Litigano per il cane, anziano spara col fucile al vicino: arrestato (Di sabato 15 agosto 2020) Dramma a Giovi, uomo ferito da colpo di fucile: è grave 29 July 2020 E' stato arrestato l' 86enne che, giovedì sera, avrebbe sparato un colpo di fucile contro il vicino di casa nel comune di Ascea ... Leggi su salernotoday

Ultime Notizie dalla rete : Litigano per Litigano per il cane, anziano spara col fucile al vicino: arrestato SalernoToday Vallo della Lucania, in caserma per denunciarsi: rissa tra famiglie zingari

Prima litigano nel centro cittadino di Vallo della Lucania poi si ritrovano dinanzi alla caserma dei carabinieri per presentare denuncia ed iniziano nuovamente a litigare. Solo il tempestivo e determi ...

Young: "Conte un vincente. Nelle ultima settimane fa anche il torello con noi"

L'esterno dell'Inter Ashley Young è stato intervistato dal sito della UEFA dove ha parlato di Antonio Conte: "È un vincente, vuole vincere e pretende la stessa mentalità da tutti. Nelle ultime settima ...

