Lione ruggisce ancora: Manchester City eliminato e francesi sfideranno il Bayern in semifinale (Di sabato 15 agosto 2020) Il Lione dopo aver estromesso dalla Champions League la Juventus ha mandato a casa anche il Manchester City di Guardiola guadagnandosi la semifinale contro il Bayern. francesi che hanno vinto con il punteggio di 3-1 colpendo in contropiede con Cornet e due colte con Moussa Dembèlè. Gli inglesi hanno tenuto più il pallone ma come al solito hanno concluso poco e quando si sono presentati dalle parti del portiere ospite hanno sbagliato l'impossibile. Dal 2-2 fallito clamorosamente da Sterling al minuto 86' è arrivato 60 secondi dopo il 3-1 del Lione. Questo fotografa bene l'andamento della partita.caption id="attachment 1007477" align="alignnone" width="594" Lione (Getty Images)/captionCRONACAcaption id="attachment 1007483" ... Leggi su itasportpress

