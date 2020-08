Lione, Garcia: “La vittoria è arrivata dalla panchina ma noi superiori tatticamente al City” (Di domenica 16 agosto 2020) L'allenatore del Lione Rudi Garcia qualificato per le semifinali di Champions League dopo aver battuto il Manchester City, ha detto: “Sono orgoglioso dei miei giocatori. Abbiamo creduto in noi, sapevamo di giocare contro una grande squadra, e che non eravamo favoriti. Siamo riusciti a qualificarci segnando tre gol al City subendone solo uno. Tutto questo è dovuto prima di tutto allo spirito di squadra. Moussa (Dembélé) era deluso per non partire dall'inizio, ma come gli avevo detto, sarebbe stato molto importante il suo contributo durante il match e così' è stato. La vittoria è arrivata dalla panchina, come in precedenza. Con Pep (Guardiola), devi aspettarti tutto. Sapevamo che ... Leggi su itasportpress

Adesso il Bayern: "Non c'è due senza tre..." Sorride Rudi Garcia, perché sa di averla fatta grossa. Dopo aver eliminato la Juventus, il suo Lione fa un'altra impresa piegando il Manchester City ...

Cornet e Dembelè incubi del Manchester City: 4 goal a Guardiola

Un passato da predestinato, un presente di fatica. E da incubo del Manchester City di Guardiola insieme a Moussa Dembelè, colui che ha dato il colpo di grazia agli inglesi. In Francia da Maxwel Cornet ...

