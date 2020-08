“Linea Verde Tour” – “Linea verde Radici” – Sesta puntata del 15 agosto 2020. Temi e mete. (Di sabato 15 agosto 2020) In vacanza Daniela Ferolla e Marcello Masi con “Linea verde Life“, i sabati estivi di Raiuno, per dieci puntate, vedono due spin off del programma. Entrambi condotti da Federico Quaranta, uno è “Linea verde Tour“(un progetto, realizzato in collaborazione con RaiCom, che si prefigge di dare alle Regioni uno spazio narrativo per raccontare in profondità … L'articolo “Linea verde Tour” – “Linea verde Radici” – Sesta puntata del 15 agosto 2020. Temi e mete. Leggi su unduetre

