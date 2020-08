Lindsey Vonn da urlo sui social: lato b in evidenza (VIDEO) (Di sabato 15 agosto 2020) Lindsey Vonn ha sorpreso i propri seguaci, attraverso un sensuale VIDEO divulgato su Twitter. La sciatrice alpina statunitense ha difatti condiviso una clip che la ritrae come protagonista di una simil ‘sfilata’, con tonico lato b in evidenza. Di seguito il post menzionato. >6ft … @NobuHotels #nobuloscabos pic.twitter.com/huFPCOIEVF — Lindsey Vonn (@LindseyVonn) August 14, 2020 Leggi su sportface

zazoomblog : Lindsey Vonn da urlo sui social: lato b in evidenza (VIDEO) - #Lindsey #social: #evidenza #(VIDEO) - avavavas : @AMasterPotato La conferma di Beppe decisa dopo un summit con il Presidente Sassoli, Lino Guanciale e Lindsey Vonn. -