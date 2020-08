L'impresa (quasi) impossibile di battere Luca Zaia alle regionali in Veneto (Di sabato 15 agosto 2020) Se i sondaggi realizzati fino ad oggi non sembrano lasciare grandi spazi a sorprese o colpi di scena la voglia di correre per la poltrona di governatore del Veneto sembra essere più forte che mai. A poco più di un mese dal voto sono in otto a correre per la presidenza di Palazzo Balbi. Il vantaggio del governatore uscente Luca Zaia, già governatore più amato d'Italia, già uomo 'del fare e delle emergenze' (dalla tempesta Vaia all'acqua alta di Venezia) era cosa nota. Ma è impossibile non notare come l'emergenza Covid-19 abbia fornito una "spinta extra" che ad oggi lo farebbe veleggiare intorno all'impressionante percentuale dell'80 per cento delle preferenze (indagine di Fabbrica Politica di inizio agosto). Indagini che, come più e ... Leggi su agi

