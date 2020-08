Liguria, il candidato giallorosso Sansa nella bufera per una maglietta «omofoba»: «Non volevo offendere nessuno» (Di sabato 15 agosto 2020) I suoi rivali politici l’hanno criticato per essere apparso in video con una maglietta che recitava, in dialetto, «Son tutti f***i con il c**o degli altri». Ma c’è anche chi Ferruccio Sansa, candidato giallorosso alle prossime elezioni regionali in Liguria, lo critica per essersi scusato. È il caso del giornalista Marcello Zinola, tre volte segretario del sindacato dei giornalisti liguri, che in un post su Facebook ha scritto: «Che la destra becera e anche esponenti “laico progressisti” oggi tuonino è incredibile. Perché essere gay o quello che volete non è di destra o di sinistra». Secondo Zinola, però, è ugualmente «incredibile che Sansa si scusi. Ferruccio ... Leggi su open.online

