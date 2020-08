Licenziato il primario omofobo che aveva insultato un paziente (Di sabato 15 agosto 2020) Durante un intervento chirurgico con il paziente sedato sdraiato sul tavolo operatorio, il primario ha affermato: “guardate se devo operare questo froc*o di mer*a”. Insulto omofobo rivolto al paziente sedato. Leggi anche >>> Shanghai, sospeso il Pride più longevo della Cina Episodio che non fu messo a tacere. Infatti, il primario fu denunciato dai suoi stessi colleghi presenti in sala operatoria e sospeso per 2 mesi dall’azienda sanitaria. E adesso l’annuncio del licenziamento da parte dell’ASST Sette Laghi come riportato da PrimaSaronno. Leggi anche >>> Irlanda, le biblioteche di Cork censurano libro su giovani trans “i fatti commessi sono di una gravità tale da far venir meno il rapporto fiduciario intercorrente tra ... Leggi su sanand

«È tornato». Lunedì era la frase che circolava sussurrata o semplicemente confermata con un cenno tra medici e infermieri dell'ospedale di Cittiglio, in provincia di Varese. Perché dopo due mesi di so ...

E' stato reintegrato, tra lo sconcerto generale, il primario di chirurgia dell'ospedale di Cittiglio (Varese) accusato di aver pronunciato, a marzo, insulti omofobi contro un paziente sedato e sottopo ...

