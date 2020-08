“Li cresciamo noi, come potevamo ucciderli?”: il racconto dei detenuti di Gorgona che hanno liberato gli animali dal macello dell’isola-carcere (Di sabato 15 agosto 2020) È il 25 giugno. Dall’isola di Gorgona, a 34 chilometri da Livorno, 85 animali strappati dalla macellazione stanno per essere imbarcati per raggiungere la terraferma, dove continueranno a essere accuditi. È il progetto “Arca della Libertà”, i cui protagonisti sono i detenuti del carcere dell’isola insieme all’associazione Lav (Lega anti vivisezione), che si occupa della crescita e dell’adozione di maiali, pecore e galline salvati dal mattatoio chiuso lo scorso gennaio. Ora la storia è finita in un reportage del Guardian. Nel video della Lav, invece, il racconto della “fucina” di Gorgona, “dove si rispettano i diritti degli umani e degli animali e si mette in pratica il mondo che vorremmo ... Leggi su ilfattoquotidiano

