Lecce, Garzya: “In Serie A serviva altro. Spero che Liverani sia ancora motivato” (Di sabato 15 agosto 2020) Luigi Garzya, ex difensore tra le altre di Lecce e Bari, commenta le ultime vicende calcistiche dei salentini ai microfoni della Gazzetta del Mezzogiorno.LE DICHIARAZIONIcaption id="attachment 967217" align="alignnone" width="1024" Liverani Lecce (getty images)/captionLe parole di Garzya in merito all'ultima stagione del Lecce: "Tutti i calciatori attualmente sotto contratto con il club hanno fatto dignitosamente la propria parte in massima Serie, tant’è che la retrocessione è giunta solo in extremis, ma hanno commesso più di un errore. Sono atleti di buona caratura per la Serie B, che alcuni di loro hanno vinto. Tra i cadetti, quindi, potrebbero far parte di una squadra che dovrà puntare in alto. In ... Leggi su itasportpress

