Le proteste in Bielorussia porteranno a qualcosa? (Di sabato 15 agosto 2020) Lukashenko non è mai stato così in difficoltà, ma è ancora difficile pensare che possa lasciare il potere Leggi su ilpost

LaStampa : I prigionieri continuano a essere rilasciati dal carcere di Okrestina a Minsk, con i corpi contusi e gonfi. «Picchi… - Agenzia_Ansa : #Lukashenko: 'Voglio parlare con #Putin'. Nuove proteste nel weekend contro la sua rielezione #Bielorussia #ANSA - valigiablu : Qui il nostro articolo aggiornato > Bielorussia, continuano le proteste contro i brogli elettorali tra arresti e vi… - marketingpmi : RT @ilpost: Le proteste in Bielorussia porteranno a qualcosa? - GeoSkill : RT @ilpost: Le proteste in Bielorussia porteranno a qualcosa? -