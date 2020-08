Le Previsioni Meteo per la prossima settimana: rapido e deciso peggioramento, poi torna l’alta pressione (Di sabato 15 agosto 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a venerdì 21 agosto 2020. Domani al Nord all’inizio annuvolamenti compatti sulle Alpi occidentali con locali rovesci e cielo generalmente sereno o poco nuvoloso altrove; dalla tarda mattinata intensificazione della nuvolosita’ un po’ ovunque, con deboli precipitazioni sparse sui rilievi, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in successiva attenuazione e confinamento serale solo alla pianura padana occidentale; sempre dalla serata ampie schiarite sull’Emilia-Romagna. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo ovunque, salvo temporanei addensamenti mattutini sull’alta Toscana e velature su Sardegna e regioni adriatiche in veloce transito. Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosita’ su ... Leggi su meteoweb.eu

