Le previsioni meteo di domenica 16 agosto (Di sabato 15 agosto 2020) – Condizioni in lieve peggioramento al Nord, al Centro cielo in prevalenza sereno su tutto il settore. Bella giornata di sole al Sud. – Ancora una bella giornata di sole al Sud, al Centro nuvole e schiarite. Addensamenti compatti sulle regioni settentrionali. Nord – Condizioni in peggioramento sulle regioni settentrionali con rovesci sparsi anche a carattere temporalesco Coda del maltempo sulle regioni settentrionali con rovesci anche a carattere temporalesco che interesseranno le Alpi e poi le pianure. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 33 gradi. Centro – Cielo sereno sulle regioni centrali, peggiora dal pomeriggio Bel tempo e ampi soleggiamenti al mattino, peggiora dal pomeriggio con addensamenti compatti che interesseranno l’Appennino. Le temperature faranno registrare una ... Leggi su newsmondo

