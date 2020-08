Le mille (assurde) cause di Renzi contro chi osa criticarlo: l’ultima a TPI. Ma noi andiamo avanti (Di sabato 15 agosto 2020) Qualche settimana fa, è arrivata a TPI una convocazione per una mediazione civile da parte dello studio legale che assiste Matteo Renzi. L’editoriale incriminato non è mio ma di Luca Telese, per cui sono andata a cercare l’articolo che non ricordavo così terribile da scatenare un’azione civile (ricordo che le azioni civili mirano a un risarcimento dei danni subiti). L’ho riletto e non ho compreso su quali basi Matteo Renzi chieda un risarcimento, quale sia l’offesa insanabile, cosa rivendichi Matteo Renzi. Secondo i suoi legali, il valore della controversia è di 100.000 euro perché Luca Telese, oltre ad aver scritto che è prigioniero di se stesso, narcisismo e cupidigia, ha affermato che Renzi percepisce denaro illecitamente. Ora, ... Leggi su tpi

andromedhwa : @jaysembrace Parliamo una volta ogni mille anni e quando lo facciamo sono sempre stronzate di dimensioni assurde eye - Renemargot1 : RT @_FreeAndWild_: L'Italia è quello strano Paese in cui, fino a non molto tempo fa, TUTTI ma proprio TUTTI, 'sono troppi i parlamentari pa… - _FreeAndWild_ : L'Italia è quello strano Paese in cui, fino a non molto tempo fa, TUTTI ma proprio TUTTI, 'sono troppi i parlamenta… - taehyunee92 : RT @plsIoveme: tutti i fan base cinesi che si chiamano “* china bar” organizzano sempre cose veramente assurde, ho visto che per le blackpi… - plsIoveme : tutti i fan base cinesi che si chiamano “* china bar” organizzano sempre cose veramente assurde, ho visto che per l… -

Ultime Notizie dalla rete : mille assurde Le mille (assurde) cause di Renzi contro chi osa criticarlo: l’ultima a TPI. Ma noi andiamo avanti TPI Le mille (assurde) cause di Renzi contro chi osa criticarlo: l’ultima a TPI. Ma noi andiamo avanti

Qualche settimana fa, è arrivata a TPI una convocazione per una mediazione civile da parte dello studio legale che assiste Matteo Renzi. L’editoriale incriminato non è mio ma di Luca Telese, per cui s ...

"Camilla illuminava la stanza. Era tutti i colori che si possono immaginare"

?Non sono riuscita a trovare una foto sola per questo post. Perché Camilla faceva tante cose. Aveva mille passioni. Era tutti i colori che si possono immaginare”. Comincia così il post che la madre di ...

Qualche settimana fa, è arrivata a TPI una convocazione per una mediazione civile da parte dello studio legale che assiste Matteo Renzi. L’editoriale incriminato non è mio ma di Luca Telese, per cui s ...?Non sono riuscita a trovare una foto sola per questo post. Perché Camilla faceva tante cose. Aveva mille passioni. Era tutti i colori che si possono immaginare”. Comincia così il post che la madre di ...