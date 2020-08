L’alleanza strategica Pd-grillini semplifica il quadro politico: ora può nascere l’alleanza contro gli stronzi (Di sabato 15 agosto 2020) Grazie Rousseau, grazie Grillo, grazie Di Maio. Zingaretti no, proprio non si può ringraziare, perché è complice della più disonorevole resa del mondo democratico occidentale dai tempi di Monaco 1938, chiamiamola Bibbiano 2020. In ogni caso, l’alleanza strategica Cinquestelle-Pd sancita sul fronte grillino dal voto su Rousseau e su quello Pd da una soffiata a Claudio Tito di Repubblica, a proposito di condivisione anche dei processi politici democratici, è un necessario e atteso spartiacque tra i populisti su una sponda e gli anti populisti dall’altra. Bibbiano 2020, con il passaggio formale del Pd al fronte populista, è un’occasione formidabile per far partire quella “alleanza contro gli stronzi” di cui parliamo su questo giornale da mesi. I primi segnali si sono ... Leggi su linkiesta

