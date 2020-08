L'allarme di Confartigianato: 'Il 25% delle imprese rischia di scomparire a causa della crisi da Covid-19' (Di sabato 15 agosto 2020) Gli artigiani e le piccole imprese, dopo il lungo stop dovuto al lockdown, hanno fatto di tutto per ripartire dopo la riapertura ma ora non possono più farcela a soli. A lanciare l'allarme è il ... Leggi su chietitoday

ennatv : #Enna. L’allarme di Confartigianato: “4 micro imprese su 10 rischiano chiusura” -

Ultime Notizie dalla rete : allarme Confartigianato

ChietiToday

Giangiulli: Non c'è più tempo da perdere! Dalla politica ci aspettiamo non annunci e slogan, ma misure concrete che favoriscano realmente la ripresa. Il momento è delicatissimo e non c'è tempo da perd ...Chieti. “Il 25% delle imprese del territorio rischia di scomparire a causa della crisi da Covid-19”. Lo afferma il direttore generale di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli. “A partire ...