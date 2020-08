La vera storia di Martia Basile, dal passato un grido contro la violenza sulle donne (Di sabato 15 agosto 2020) di Fiorella Franchini “L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo”, evoca la poetica manzoniana l’ultimo romanzo di Maurizio Ponticello “La vera storia di Martia Basile”, edito da Mondadori. L’autore riprende la vicenda da una situazione realmente accaduta: narra la storia di una bambina data in moglie dal padre a don Muzio Guarnieri vecchio commerciante e faccendiere, all’età di dodici anni, racconta le violenze e le umiliazioni subite, sino a essere venduta per pagare i debiti del marito. Esasperata dalle continue percosse, abbagliata dalla speranza di una vita migliore per sé e per le sue figlie e dall’amore per il capitano di giustizia Hermanno Gajola, la donna finirà con l’uccidere il ... Leggi su ildenaro

