La terribile caduta di Remco Evenepoel al Lombardia (Di sabato 15 agosto 2020) Remco Evenepoel era uno dei grandi favoriti di questa edizione 2020 del Giro di Lombardia, la classica delle foglie morte che quest’anno, vista l’emergenza coronavirus, è stata spostata in calendario, non più in autunno, ma in piena estate. Una corsa dal grande fascino che oggi, tuttavia, è stata caratterizzata da una terribile caduta. Il video della caduta di Remco Evenepoel Escalofriante caída de Remco Evenepoel en el Giro de Lombardía! #iLombardia #ciclismo #cycling pic.twitter.com/DxfmUVn4Ax — NotiCiclismo (@Noticiclismo1) August 15, 2020 A 40 chilometri dall’arrivo, con Vincenzo Nibali in forte forcing in testa alla corsa, ... Leggi su giornalettismo

Ciclismo, Giro di Lombardia: terribile caduta in discesa per Evenepoel

Bruttissima caduta al Giro di Lombardia di Remco Evenepoel nella discesa che dalla Colma di Sormano porta al Lago di Como. Dalle immagini dell'elicottero Rai si vede il belga che, in coda al gruppetto ...

