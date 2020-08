La svolta di Di Maio: “Dico sì al Pd, con loro guardiamo al 2021. Inizia una nuova era per il M5s” (Di sabato 15 agosto 2020) C’era un tempo in cui Luigi Di Maio era costretto a mandare giù, suo malgrado, un’alleanza di governo tra Pd e M5s. Era l’agosto del 2019: dopo la crisi del Papeete il voltafaccia di Salvini, i Cinque Stelle scoprirono in fretta una nuova identità. Il Partito Democratico diventò in men che non si dica un alleato naturale, con Beppe Grillo bastione di una convergenza progressista impensabile fino a pochi mesi prima. Di Maio in questa operazione era il convitato di pietra: costretto dal suo ruolo di capo politico a fare buon viso a cattivo gioco, ma sotto sotto (neanche troppo) nostalgico di Salvini e del governo gialloverde. È passato un anno esatto, e il ministro degli Esteri e ancora leader de facto del Movimento non ha più il muso imbronciato, tutt’altro. “I nostri ... Leggi su tpi

