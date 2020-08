La storia di Agostino Di Bartolomei sul palco del Calvi Festival: “Ago, Capitano Silenzioso” di e con Ariele Vincenti (Di sabato 15 agosto 2020) Calvi dell’Umbria, lunedì 17 agosto ore 21.15 nel Giardino del Monastero. Prenotazione obbligatoria. Biglietto d’ ingresso Euro 3 (tre). Calvi DELL’UMBRIA (Terni) – Il Calvi Festival propone il sesto appuntamento per la sezione Teatro. Questa volta il Teatro si sposa con lo Sport in particolar modo il mondo del calcio e della squadra della Roma, con lo spettacolo “Ago, Capitano Silenzioso”, di e con Ariele Vincenti. “E’ la storia di Agostino Di Bartolomei, il Capitano Silenzioso, lasciato ai margini da un mondo che non si volta indietro. Un uomo cresciuto in borgata, tra partite sui prati e cinematografi, che con il suo linguaggio forbito, ... Leggi su laprimapagina

tusciatimes : Calvi dell'Umbria, la storia di Agostino di Bartolomei sul palco del Calvi festival - - Umbria_N_Web : La storia di Agostino di Bartolomei sul palco del Calvi Festival: ' go, Capitano Silenzioso', di e con Ariele Vince… - FrancyMasse : @ettore_agostino Assolvere sempre e solo la sinistra non aiuta. Dal 2011 i governi erano a componente sinistra. Se… - Pucinotti_Raff : @annideiricordi @franco49609532 il conforto no, per chi non sia cristiano, ma il fatto che sia un pensiero di Agost… - MaidenVojage : @_WhiteThiago San Luigi dei Francesi: Il Trittico di San Matteo con la straordinaria Vocazione, uno dei quadri più… -