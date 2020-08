La seconda impresa del Lione rivaluta l’eliminazione della Juve, il giudizio su Guardiola e le certezze sul lockdown (Di domenica 16 agosto 2020) Una giornata da brividi in Champions League, verdetti a sorpresa e che potrebbero portare delle valutazioni per il futuro. Due indicazioni, anzi tre. L’eliminazione della Juventus non è stata poi così clamorosa, per Guardiola è andato in scena un nuovo fallimento, le francesi hanno ribaltato le previsioni sulla condizione fisica dopo la sospensione della Ligue 1. Ma andiamo con ordine. L’ELIMINAZIONE della JuveNTUS La Juventus ha salutato la competizione troppo presto, agli ottavi di finale. E’ stato definito un vero e proprio fallimento. Giusto così, ma oggi il percorso può essere in parte rivaluto. Il presidente Agnelli ha fatto valutazioni a 360° e ha esonerato Sarri non solo per la debacle in Europa, ma ... Leggi su calcioweb.eu

