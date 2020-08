La Russia annuncia il primo lotto di vaccino e bolla lo scetticismo come 'propaganda anti-Putin' (Di sabato 15 agosto 2020) La Russia ha dichiarato che il primo lotto del vaccino contro il Coronavirus, annunciato nell'incredulità del mondo martedì scorso, è pronto per essere messo in commercio. Nonostante quindi gli ... Leggi su globalist

