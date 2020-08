La Rottura dell’Estate: previsione meteo lungo termine, l’evento (Di sabato 15 agosto 2020) Ed ecco che la metà d’Agosto è passato, ed il meteo estremo si è mostrato all’incirca come era nelle attese, con fenomeni di calura e temporali. Nel frattempo, la seconda parte del mese mostrerà un’estremizzazione di maggiore rilevanza, in quanto è attesa una forte avvezione d’aria calda dal Nord Africa che andrà ad interessare soprattutto le regioni centrali e meridionali, ma influenzerà inevitabilmente anche il Nord Italia con un picco di calura e afa. Come ormai più volte scriviamo, la calura che toccherà il Centro Sud Italia, ed in particolare le Isole Maggiori, potrebbe essere da record per Agosto. Infatti, una tremenda ondata di calore nel 1946 produsse dei record di calura storica per diverse località nel Settembre, al pari di quella del Luglio ... Leggi su meteogiornale

