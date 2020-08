‘La Pupa e il Secchione’, la pupa Marina Evangelista operata (con successo) per un tumore alla tiroide: le sue parole (Di sabato 15 agosto 2020) Marina Evangelista, la 27enne di origine calabrese nota per aver partecipato all’ultima edizione de La pupa e il Secchione, ha svelato sui social di star combattendo una battaglia personale piuttosto difficile, ma di aver già vinto la prima sfida. alla ragazza, arrivata terza con il secchione Dario Massa nel programma condotto da Paolo Ruffini, è stato diagnosticato un carcinoma maligno alla tiroide, ma la prima operazione sembra essere andata bene e su Instagram la giovane, piena di vita ed entusiasmo, ha condiviso una foto dopo l’intervento ed ha raccontato: “Foto scattata ieri, appena uscita dalla sala operatoria dopo circa 3 ore. Sono entrata ridendo e sono uscita allo stesso modo, non so nemmeno io dove e come ... Leggi su isaechia

