La nuova collezione di trucchi Kiko per l’autunno: i colori della Costiera Amalfitana (Di sabato 15 agosto 2020) Kiko Milano ha già presentato la sua nuova collezione di make up per questo autunno 2020. Si chiama Lost in Amalfi, la collezione per la prossima stagione di uno dei brand più amati nell’ambito del trucco. Così come già fa pensare il nome della collezione, essa stessa richiama i colori di Amalfi, della Costiera, di uno tra i luoghi più belli della nostra Italia. Questo autunno sarà facile quindi vedere dei trucchi luminosi, vivaci e particolarmente colorati, proprio come la zona campana. Andiamo subito a scoprire alcuni prodotti di make up che Kiko Milano ha deciso di inserire nella sua collezione per l’autunno 2020 ... Leggi su ultimenotizieflash

SmartArredo : Tappeto moderno per soggiorno Cleo Sei alla ricerca di un tappeto moderno con l’obiettivo di “dare un tono” all’am… - ragazzaparadiso : Io voglio tutta la nuova collezione di Jeffree sto piangendo ma è meravigliosa - fiebredebolsos : RT @vogue_italia: Vi presentiamo Hobo, nuova arrivata in casa Cucinelli ?? - lifepeople_mag : La collezione #hautecouture autunno inverno 2020/21 di #Dior è misteriosa come una favola. Ninfe come Callisto, Ant… - Jeghaderalle08 : Che ne pensate della nuova collezione di Jeffre Star? #orgypalette -

Ultime Notizie dalla rete : nuova collezione Pandora: nella nuova collezione dedicata all’Italia la Sardegna è rappresentata da una pecora dissapore La nuova collezione di trucchi Kiko per l’autunno: i colori della Costiera Amalfitana

Kiko Milano ha già presentato la sua nuova collezione di make up per questo autunno 2020. Si chiama Lost in Amalfi, la collezione per la prossima stagione di uno dei brand più amati nell’ambito del tr ...

Automobili Lamborghini festeggia la Urus numero 10.000

A due anni dalla sua introduzione sui mercati il Super SUV Lamborghini Urus raggiunge l’importante soglia di 10.000 vetture prodotte. L’esemplare con numero di telaio 10.000, destinato al mercato russ ...

Kiko Milano ha già presentato la sua nuova collezione di make up per questo autunno 2020. Si chiama Lost in Amalfi, la collezione per la prossima stagione di uno dei brand più amati nell’ambito del tr ...A due anni dalla sua introduzione sui mercati il Super SUV Lamborghini Urus raggiunge l’importante soglia di 10.000 vetture prodotte. L’esemplare con numero di telaio 10.000, destinato al mercato russ ...