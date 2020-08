La Juventus vuole scaricare Higuain, il padre Jorge però mette le cose in chiaro: “terminerà il contratto in bianconero” (Di sabato 15 agosto 2020) La Juventus ha già dato il via alla propria rivoluzione, sostituendo Maurizio Sarri con Andrea Pirlo e liberandosi dell’ingaggio di Blaise Matuidi, trasferitosi ufficialmente in MLS all’Inter Miami. Adesso il club bianconero ha intenzione di proseguire in questo profondo lifting, i prossimi a dover salutare la compagnia saranno presumibilmente Khedira e Higuain, ormai fuori dall’universo Juve. Valerio Pennicino/Getty ImagesL’argentino però al momento non sembra voler levare le tende, nonostante le sue prestazioni siano ormai lontane da standard accettabili. La società campione d’Italia è a caccia di un nuovo centravanti, elemento che conferma la volontà di Agnelli di liberarsi del Pipita, anche se la sua cessione dovrà portare obbligatoriamente denaro. Venderlo per meno di 18 ... Leggi su sportfair

mirkocalemme : La #Juventus non vuole privarsi di #Cristiano, né di #Dybala. L'argentino ha recentemente comprato una nuova villa… - marcoconterio : ?? L'entourage di #CristianoRonaldo ad AS sul possibile addio e sul fatto che sia stato offerto a tanti club e anche… - FilippoRubu00 : ??#Dybala vuole rimanere alla #Juventus, si trova bene con tutti C’é qualcuno che continua a metterlo tra i cedibili… - bellacafo21 : RT @NicoSchira: @Valeria23549267 Paulo Dybala come l’anno scorso ha le idee chiare: lui vuole restare alla Juventus. Si trova molto bene a… - news24_napoli : Higuain, il padre rilancia: “Non vuole lasciare la Juventus”. Tegola per… -