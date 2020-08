La grillinizzazione dei dem apre nuove praterie politiche, per gli altri (Di sabato 15 agosto 2020) Altro che il solito Ferragosto politico sonnacchioso, qui sta partendo un doppio movimento: l’accordone M5S-Pd e il conseguente riavvicinamento fra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Potremmo essere dinanzi a un chiarimento del panorama politico e diamo così “Ideologico” nell’area di governo (senza escludere, appunto, qualche ripercussione su un Giuseppe Conte tagliato fuori da questi giochi). L’accordone Pd-M5s, che nella testa dei maggiorenti è solo un accordo di potere e nulla in termini politico-programmatici, segna un passo avanti con la votazione su Rousseau che sdogana la possibilità per i grillini di fare alleanze locali con i partiti tradizionali. Nulla di particolarmente geniale, visto che la linea precedente – nessun accordo – ha fatalmente portato il Movimento al disastro in ogni elezione comunale o regionale. La ... Leggi su linkiesta

d0minius : La grillinizzazione dei dem apre nuove praterie politiche, per gli altri - robe_marc : @pdnetwork ritirate tutte le cause con M5S dopo tutto il male che ci hanno fatto .non rinnovo la tessera non vi vo… -

Ultime Notizie dalla rete : grillinizzazione dei La grillinizzazione dei dem apre nuove praterie politiche, per gli altri Linkiesta.it Da Rousseau con amoreLa grillinizzazione dei dem apre nuove praterie politiche, per gli altri

Altro che il solito Ferragosto politico sonnacchioso, qui sta partendo un doppio movimento: l’accordone M5S-Pd e il conseguente riavvicinamento fra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Potremmo essere dinanz ...

Altro che il solito Ferragosto politico sonnacchioso, qui sta partendo un doppio movimento: l’accordone M5S-Pd e il conseguente riavvicinamento fra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Potremmo essere dinanz ...