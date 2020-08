La geniale risposta di Elodie agli insulti sessisti dei leghisti dopo le dichiarazioni su Salvini (Di sabato 15 agosto 2020) dopo le dichiarazioni su Matteo Salvini e sulla Lega rilasciate da Elodie in un’intervista al Corriere della Sera, la cantante è stata sommersa da una valanga di insulti sessisti. Ma la risposta dell’artista non si è fatta attendere. “E noi vi mettiamo pure al mondo”, ha scritto Elodie in un post su Twitter che ripropone una carrellata di alcuni dei terribili commenti offensivi ricevuti. La cantante romana ha voluto presentare sul suo profilo anche come rappresentazione evidente dell’indice di inciviltà raggiunto sui social. E noi donne vi mettiamo pure al mondo https://t.co/syh0aa6PT5 — Elodie (@Elodiedipa) August 14, 2020 I leghisti, accorsi ... Leggi su tpi

