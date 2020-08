La Final Eight Champions League non verrà riconfermata: troppa imprevedibilità? (Di sabato 15 agosto 2020) La Final Eight Champions League molto probabilmente non verrà riconfermata. Lo stesso Ceferin ha bocciato la formula troppa imprevedibilità. Un’ipotesi plausibile, anche se non confermata dai diretti interessati. La Final Eight Champions League non verrà riconfermata: «Potrebbe essere interessante in futuro, ma non credo che potremo farlo, perché il calendario è troppo fitto. Non vedo dove potremmo piazzare un torneo in una o due settimane a maggio, credo sia impossibile», queste le parole del numero uno della UEFA Ceferin. Ma come, i tempi sono più compatti e non c’è tempo? Una dichiarazione abbastanza particolare se ... Leggi su calcionews24

