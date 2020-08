La casa di carta, anche Miguel Angel Silvestre (di Velvet) nel cast, cosa farà? (Di sabato 15 agosto 2020) Ci siamo! Le riprese della nuova ed ultima stagione de La casa di carta sono iniziate ancora da poco eppure i fan di Netflix e del Professore già non attendono altro che la disponibilità sulla piattaforma streaming. Ancora dovremo attendere un po’ per vedere come andrà a finire il colpo della banda con le maschere di Dalì. Nel frattempo però possiamo darvi qualche anticipazione. Concentriamoci principalmente sul cast perché qui ci sarà una novità importante. Miguel Angel Silvestre farà parte degli attori de La casa di carta. In molti, in relatà, già conoscono l’attore per il suo ruolo nella fiction Velvet ma pure per quello in Sense8. La ... Leggi su ultimenotizieflash

cri_s00 : RT @comeasyoouaree: 3. SHAMPO SOLIDO ??: merita a mio parere un punto solo per sé. Solitamente: 1 shampo solido = 3 bottigliette di 250ml… - blackeyedmarti : La casa di carta 5, gli attori a Copenaghen sul set: c'è un legame tra Berlino e Alicia Serra? - Il Fatto Quotidiano - satanaismydad : Unpopular opinion: Friends>>>>> molte serie di adesso es. La casa di Carta (sì, mi fa ribrezzo) - Likeyounobody : RT @comeasyoouaree: 3. SHAMPO SOLIDO ??: merita a mio parere un punto solo per sé. Solitamente: 1 shampo solido = 3 bottigliette di 250ml… - ohtaeah : RT @comeasyoouaree: 3. SHAMPO SOLIDO ??: merita a mio parere un punto solo per sé. Solitamente: 1 shampo solido = 3 bottigliette di 250ml… -