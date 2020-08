La bambola Annabelle scappata dal museo: la diabolica bufala diventa virale (Di sabato 15 agosto 2020) Da alcune ore in rete circola una notizia che ha dell'inquietante: Annabelle sarebbe scappata dal museo che la custodiva. La diabolica bambola posseduta da uno spirito malvagio che ha ispirato la fortunata saga cinematografica horror di The Conjuring e i suoi spin-off sarebbe infatti scomparsa dal museo dei coniugi Warren, pennellando un Ferragosto 2020 all'insegna del mistero. Peccato che si tratti a tutti gli effetti di una bufala, che è riuscita a diffondersi rapidamente tra social e forum proprio grazie alla popolarità del franchise in celluloide. Una bufala, quella della fuga di Annabelle dal museo dedicato ai fenomeni paranormali - per altro chiuso dal 2019 - che ha comunque generato tutta una ... Leggi su optimagazine

