Juventus, un doppio caso rischia di complicare la rivoluzione: le situazioni spinose che bloccano il mercato (Di sabato 15 agosto 2020) La Juventus continua a studiare le strategie per la prossima stagione, l’intenzione è quella di attuare una mini-rivoluzione dal punto di vista delle idee e del mercato, le prime mosse sono state effettuate e non sono mancate le sorprese. La prima riguarda il fronte panchina, il presidente Agnelli ha deciso di esonerare l’allenatore Maurizio Sarri, nonostante la vittoria dello scudetto, ma è stato considerato non all’altezza il rendimento in Champions League, anche il rapporto con i calciatori è stato decisivo per il provvedimento finale. E’ arrivato Andrea Pirlo, un allenatore senza esperienza. Si tratta di una scommessa, ma che potrebbe anche confermarsi vincente. Primo movimento anche sul fronte mercato (dopo l’arrivo di Kulusevski e lo scambio Pjanic-Arthur): ... Leggi su calcioweb.eu

Manchester City-Lione dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Final Eight di Champions League entra nel vivo. Completati gli ottavi di finale, spazio ai quarti con Manchester City e Lione che si contendono un pass che vale un posto in semifinale. La squadra a ...

Si scalda l’asse di mercato Napoli-Roma, si studia il maxi-affare: avanza l’ipotesi di un doppio scambio

Arkadiusz Milik sempre più lontano da Napoli: il bomber polacco, quest’estate, lascerà con ogni probabilità gli azzurri, ma ancora non è chiaro il nome del nuovo club per il quale giocherà. Su di lui ...

