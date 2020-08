Junior Moraes: «Abbattiamo l’Inter per fare la storia. Lo Shakhtar ci crede» (Di sabato 15 agosto 2020) Junior Moraes, attaccante dello Shakhtar Donetsk, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del match contro l’Inter Junior Moraes, attaccante dello Shakhtar Donetsk, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del match contro l’Inter. Le sue parole. PAURA – «Cosa devono temere i tifosi interisti? La mia forza è riuscire a trovare sempre il modo per segnare. A volte affronto difensori più fisici, forti sui cross, lavoro sugli spazi alle loro spalle. Ma sono bravo anche a inserirmi fra le linee. Il mio tiro non è male e con Taison e Marlos sappiamo cosa farà l’altro in anticipo». GIOVANI DA TENERE D’OCCHIO – «Molti arrivano qui direttamente dalle giovanili, il che implica una fase di adattamento. ... Leggi su calcionews24

