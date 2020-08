Julia Roberts irriconoscibile: oggi ha 52, aveva occhialoni, denti storti e capelli strani [FOTO] (Di sabato 15 agosto 2020) Un’attrice strepitosa, amata in tutto il mondo. Tutti ricordiamo Julia Roberts ne “Il matrimonio del mio migliore amico” e “Pretty woman”, quella chioma rossa e riccioluta è rimasta nel cuore dei fan. Ma, come spesso accade, nel corso degli anni l’attrice è cambiata molto. Abbiamo notato che qualche tempo fa non era bellissima come oggi… ecco com’era! Julia Roberts, non aveva i capelli biondi e… oggi, nel 2019, la vediamo biondissima e con un sorriso smagliante, ma non è sempre stata così. Agli esordi e nel periodo successivo in cui è diventata un’icona di stile e bellezza, Julia aveva i capelli lunghi, ... Leggi su velvetgossip

Julia Roberts, grazie al suo sorriso smagliante e al suo talento, ha conquistato uomini e donne di tutto il mondo. Bella, elegante, sensuale. Neanche le più grandi star, però, nascono perfette. Lo dim ...

30 anni dopo Pretty Woman è un film impossibile da rifare

C’è una ragione se tra i mille remake e le mille versioni moderne di classici di grande incasso nessuno abbia mai rifatto Pretty Woman. Nonostante si basi su una storia molto più vecchia del film (que ...

