Joe Nocerino, lo studio della musica e il trip-rock degli Elyza Jeph (Di sabato 15 agosto 2020) di Rosina Musella Dopo il loro primo EP “The Reason”, pubblicato nel 2018, e i due singoli “Wake me up” e “Daylight” prodotti da Simon Duffy, già produttore dei Massive Attack, Planet Funk, Amy Winehouse e altri, il duo trip-rock napoletano Elyza Jeph, costituito da Lisa Starnini e Joe Nocerino, pubblica il 26 giugno scorso il singolo “Goodnight”. Il brano, dalle sonorità evocative che camminano su un filo sospeso tra atmosfere oniriche e buie, è stato realizzato in collaborazione con Paolo Astarita al piano, Raffaele Pezzella alle percussioni e Julian Ogerman alla produzione. Per l’occasione, abbiamo intervistato Joe Nocerino, musicista, chitarrista e produttore musicale, facendoci raccontare ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Joe Nocerino Joe Nocerino, lo studio della musica e il trip-rock degli Elyza Jeph Il Denaro