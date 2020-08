Jennifer Lawrence, ritratto beauty di una bionda trasformista (Di sabato 15 agosto 2020) A 30 anni, che compie oggi, 15 agosto, Jennifer Lawrence ha fatto già molta più strada rispetto a tante coetanee famose. Un successo arrivato presto, grazie al ruolo di Ree ne Un Gelido Inverno e poi a quello di Katniss Everdeen nella saga di Hunger Games, personaggio di cui è stata capace di liberarsi presto e andare oltre, fino all’Oscar, vinto nel 2013, a 23 anni per Il Lato Positivo (meglio di lei aveva fatto solo Marlee Matin nel 1986 per Figli di un Dio Minore, vincendo la statuetta ad appena 21 anni). E anche per la sua bellezza ed eleganza, oltre che per la bravura, Jennifer non passa inosservata. Jennifer Lawrence compie 30 ... Leggi su iodonna

zazoomblog : Jennifer Lawrence compie 30 anni i look più belli della star che ama Dior - #Jennifer #Lawrence #compie #belli - cinquecosebelle : 30 anni dalla nascita di Jennifer Lawrence #jenniferlawrence #compleanno #citazione #recitazione #attori #errori… - zazoomblog : Jennifer Lawrence compie 30 anni 7 curiosità beauty su di lei che forse non sapevi - #Jennifer #Lawrence #compie… - Mikypintu1 : Tanti auguri di buon compleanno ad una della attrici più belle e più brave a mio parere della scena! 30 anni ed ogn… - VanityFairIt : 30 anni tondi oggi 15 agosto per Jennifer Lawrence. Pare festeggerà a casa sua in Kentucky con il marito Cooke Maro… -