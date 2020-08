Irritante sfottò social, il PSG si scusa con l’Atalanta: telefonata chiarificatrice tra Leonardo e Percassi (Di sabato 15 agosto 2020) Una caduta di stile che non poteva passare inosservata, a cui il Paris Saint-Germain ha provato a rimediare per evitare strascichi polemici e per mantenere con l’Atalanta un rapporto sincero e cordiale. Foto Getty / PoolTutto è nato nel post partita di Champions League, quando sull’account Twitter in lingua spagnola del club parigino è apparso un post di sfottò all’indirizzo di Gomez, scimmiottando “Baila como el Papu” in “Baila como el Choupo“, alludendo all’autore del gol qualificazione. Una caduta di stile a cui il PSG ha provato subito a rimediare, facendo rimuovere il post e poi telefonando con Leonardo a Luca Percassi, chiarendo l’equivoco e scusandosi per l’errore di comunicazione. Una cortesia seguita alla stretta di mano avvenuta subito dopo ... Leggi su sportfair

